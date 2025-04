Die US-Notenbank Fed steht vor einer schwierigen Aufgabe. Die Zölle dürften einerseits die Inflation anschieben und andererseits die Wirtschaftsentwicklung belasten. «Der Umstand, dass unmittelbar vor den Zöllen die Zeichen eigentlich auf Besserung standen, unterstützt allerdings diejenigen in der Fed, die höhere Zölle als vorübergehenden Einfluss werten», kommentierte Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. «Die US-Notenbank gewinnt damit etwas Spielraum, bei Bedarf auf die steigenden Konjunkturrisiken zu reagieren.» An den Finanzmärkten werden derzeit fünf Leitzinssenkungen in diesem Jahr erwartet.