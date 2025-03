Die relativ hohe Inflation in den USA ist in den ersten Wochen nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump etwas abgeebbt. Die Verbraucherpreise legten im Februar um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit nicht mehr so schnell wie noch im Januar mit 3,0 Prozent. Dies teilte das Arbeitsministerium in Washington am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Volkswirte hatten einen Wert von 2,9 Prozent auf dem Zettel. Trump, der am 20. Januar ins Weisse Haus einzog, hat einen Handelskrieg mit China, den Nachbarn Kanada und Mexiko und auch der EU vom Zaun gebrochen. Die Notenbank Federal Reserve, die nächste Woche wieder über den Leitzins entscheidet, dürfte bei ihrem Senkungskurs erneut pausieren. Sie will mehr Klarheit, wie sich die Handelskonflikte auf Wirtschaft und Inflation auswirken.