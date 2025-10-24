«Bei der US-Inflationsrate ist nun die Drei vor das Komma gerückt, die dort einige Zeit stehen bleiben wird», sagte Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Zollbedingte Preiserhöhung seien bei einigen Warengruppen erkennbar. Unternehmen hätten begonnen, ihre Zollbelastungen an ihre Kunden weiterzugeben. «Der Preisüberwälzungsprozess steckt jedoch in Kinderschuhen, er dürfte nun aber ins Rollen kommen», erklärte der Analyst. «Für niedrigere Leitzinsen ist die Inflationsrate eigentlich zu hoch.» Bei der US-Notenbank Fed sei jedoch die Sorge um eine weitergehende Beschäftigungsabschwächung grösser. «Sie wird deshalb ihren vorsichtigen geldpolitischen Lockerungskurs fortsetzen.»