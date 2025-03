Die relativ hohe Inflation in den USA ebbt etwas ab. Die Verbraucherpreise legten im Februar um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat zu und damit nicht mehr so schnell wie noch im Januar mit 3,0 Prozent. Dies teilte das Arbeitsministerium in Washington am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Volkswirte hatten einen Wert von 2,9 Prozent auf dem Zettel. Von Januar auf Februar zogen die Preise um 0,2 Prozent an. Experten hatten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.