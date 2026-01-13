Die US-Notenbank Federal Reserve ​achtet genau auf die Daten, da sie ‌für Preisstabilität sorgen ‍soll. Dabei strebt die Zentralbank bei der Teuerungsrate einen ​Wert von 2,0 Prozent an. Sie hatte ihren Leitzins im Dezember auf die aktuelle ‌Spanne von 3,50 bis 3,75 ⁠Prozent gesenkt. Die Fed ‌begründete dies mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt und deutete zudem eine ‍Pause ihres Lockerungskurses an. Viele Experten gehen davon aus, dass die Notenbank auf ​ihrer Sitzung am Monatsende stillhalten ‍wird.