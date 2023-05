Die Inflationsdaten hellten die Stimmung an den Börsen auf. Anleger packten sich in Erwartung einer Zinspause Aktien und Anleihen in die Depots, während der Dollar unter Druck geriet. "Es ist der zehnte Rückgang der Jahresrate in Folge. Damit steigen die Chancen, dass die Fed im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.