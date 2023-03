Das US-Arbeitsministerium wird am Dienstag die Daten zu den Verbraucherpreisen für Februar veröffentlichen. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass sich die Teuerungsrate auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent zu Jahresbeginn verlangsamen wird. Die Umfrage der New Yorker Fed rückt auch mit Blick auf den Zinsentscheid der Federal Reserve in den Fokus der Anleger, der am 22. März ansteht.