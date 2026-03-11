Auch die Kerninflation, also die Jahresteuerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel, stabilisierte sich - und zwar bei 2,5 Prozent. Die ‌US-Notenbank Federal Reserve hat diese Rate besonders im Blick, da sie den zugrunde liegenden Inflationstrend gut abbildet. «Der Preisdruck war ​schon vor Beginn des Iran-Krieges erhöht, ​verstärkt hat er sich nicht», ​konstatiert Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. ‌Mit den kräftig gestiegenen Energiepreisen komme nun wieder mehr Druck in die Inflationspipeline: «Einen weiteren Inflationsanstieg wird die Fed hinnehmen, ​solange ​die Inflationserwartungen verankert bleiben.»