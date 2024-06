Die US-Notenbank Federal Reserve berät am Abend wieder über den Leitzins. Sie stemmt sich mit einer Hochzinspolitik gegen die Teuerung und strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Beobachter erwarten, dass sie den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten wird. An den Finanzmärkten wird derzeit mit einer ersten Zinssenkung im September gerechnet.