Trotz des nun deutlich niedrigeren Niveaus ist das Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent noch weit weg. An den Terminmärkten stellt man sich darauf ein, dass es am Mittwoch auf der Fed-Sitzung beim Leitzins noch einen halben Prozentpunkt nach oben geht und im Februar ein kleinerer Schritt von 0,25 Prozentpunkten folgen wird. Die Notenbank Fed sieht den Kampf gegen die Inflation noch nicht als gewonnen an, will aber bei Zinserhöhungen etwas kürzertreten. Mit einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt würde die Leitzins-Spanne auf dann 4,25 bis 4,50 Prozent steigen. Zuvor hatten die US-Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz vier Mal in Folge jeweils um satte 0,75 Prozentpunkte angehoben.