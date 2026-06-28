Das vorläufige 14-Punkte-Abkommen sollte die am 28. Februar begonnenen Kämpfe stoppen und die strategisch wichtige ​Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt öffnen. Vor einer Woche hatten US-Vizepräsident JD Vance und ​der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf in der Schweiz vermittelt, woraufhin die ​Regierung in Washington ihre Sanktionen gegen den Iran aussetzte. Durch die Meerenge wird üblicherweise ein Fünftel des weltweiten Bedarfs an Öl und Flüssigerdgas transportiert. Seit ‌Ausbruch des Konflikts sassen hunderte Schiffe mit ihren Besatzungen im Persischen Golf fest. Als diese in den vergangenen zwei Wochen begannen, die Meerenge wieder zu passieren, gaben die Ölpreise nach. Zwischen den Vereinigten Staaten und der Islamischen Republik gibt es zudem Streit ​über die ​Routenführung: Während die USA eine südliche Route entlang der Küste ⁠von Oman befürworten, fordert der Iran die Nutzung einer nördlichen Route ​unter eigener Kontrolle.