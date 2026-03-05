In mehreren dieser Staaten befinden sich US-Militärbasen - damit sind sie seit Beginn des Krieges Israels und der USA gegen den Iran am Samstag neben Israel auch zum Ziel iranischer Angriffe geworden. Der Iran konzentriere seine Gegenangriffe sogar auf die Golfstaaten statt auf Israel, heisst es in dem ISW-Bericht. Die meisten Attacken richteten sich demnach gegen die Vereinigten Arabischen Emirate.