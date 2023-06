Nach Einschätzung des ISW hätten die Wagner-Söldner bei ihrem Vorstoss die Vororte von Moskau erreichen können, wenn Prigoschin dies gewollt hätte. Die Aktion habe den Mangel an russischen militärischen Reserven im Hinterland deutlich gemacht. "Prigoschins Rebellion hat illustriert, dass den russischen Streitkräften in vielen rückwärtigen Gebieten Reserven fehlen", heisst es in dem Bericht. "Und sie wird mit grosser Sicherheit die Moral des russischen Personals in der Ukraine senken - ein Wissen, das die ukrainischen Kräfte bei ihren Versuchen, die russischen Linien zu durchbrechen, nutzen können."