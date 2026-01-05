US-Präsident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros angekündigt, dass die Vereinigten Staaten zunächst die Kontrolle über das Land mit den weltweit grössten Ölreserven übernehmen würden. Das US-Embargo für venezolanisches Öl bleibe in vollem Umfang in Kraft. Die Ölförder- und ⁠Raffinerieanlagen in Venezuela wurden bei dem US-Einsatz am Wochenende nicht beschädigt. «An den Märkten wird darüber debattiert, inwieweit eine kurzfristige Unterbrechung der Ölversorgung durch die Unruhen letztlich durch einen längerfristigen Angebotsschub durch eine höhere venezolanische ​Produktion aufgewogen wird», hiess es in einer Analyse der Deutschen Bank.