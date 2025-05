Etwas weniger euphorisch gibt sich die Bank Julius Bär, welche das Kursziel für Adecco am Dienstag auf 25 von 27 Franken senkte. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Die Zahlen des ersten Quartals seien gemischt ausgefallen, schreibt deren Analystin. Es gebe Anzeichen für eine Stabilisierung, allerdings blieben die Wachstumsaussichten auf den Personalmärkten - insbesondere in Europa - gedämpft. In diesem Umfeld dürfte der freie Cashflow ihres Erachtens nach wie vor unter Druck stehen, so die Expertin weiter.