Der Aktienkurs der Schweizer Grossbank UBS verzeichnete seit März 2020, abgesehen von vereinzelten Schwankungen, eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. So stieg der Kurs von ursprünglich etwa 8 Schweizer Franken pro Aktie auf 32 Schweizer Franken pro Aktie bis Ende Februar an. Am Dienstag kurz nach Handelsstart notierten die Titel bei 29,22 Franken und damit 0,18 Prozent höher als am Vortag.