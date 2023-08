Starker Franken schmälert Umsatz und Gewinnmarge

Straumann lief es im ersten Semester nicht schlecht, doch litt das Unternehmen unter dem starken Franken. So legten die Verkäufe im ersten Semester zwar um 3,3 Prozent auf 1,22 Milliarden Franken zu, wie Straumann am 15. August mitteilte. Doch wurde der Zuwachs von unvorteilhaften Wechselkursen stark geschmälert. Denn der Franken gewann nicht nur gegenüber dem Euro oder dem US-Dollar an Wert, er legte vielmehr auch gegenüber Währungen wie dem chinesischen Renminbi, der türkischen Lira oder dem japanischen Yen zu. Und Straumann ist in all diesen Märkten präsent.