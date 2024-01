Die Kunden bestellen seit Monaten nur sehr wenige neue Maschinen wegen der geopolitischen Unsicherheiten, höheren Finanzierungskosten und der Konsumzurückhaltung in wichtigen Märkten, teilte Rieter am Mittwoch mit. «Zudem sind die Spinnereien derzeit schwach ausgelastet, was auch die Nachfrage nach Verschleissteilen bremst», sagte CEO Thomas Oetterli an einer Telefonkonferenz, wie die Nachrichtenagentur AWP berichtete.