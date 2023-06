“In Bezug auf die Gewinne der US-Firmen sehen wir jetzt Abwärtsrisiko”, heisst es in der Analyse. “Der Liquiditätshintergrund verschlechtert sich, was die Aktienbewertungen in den nächsten drei Monaten unter Druck setzen dürfte. Zudem rechnen wir bei den Gewinnen je Aktie mit Enttäuschungen, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Margen weiter schrumpfen.”