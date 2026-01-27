Der Analyst Graham Parry von Citigroup hat am Dienstag die Abdeckung bei Novartis und Roche mit Kauf-Ratings wieder aufgenommen. Der Experte veranschlagt für Novartis ein Kursziel von 133 Franken; für Roche lautet das Preisziel 400 Franken. Insgesamt sei er der Pharmabranche gegenüber positiv eingestellt, hielt Parry in einer Kundennotiz fest. Er begründet dies mit dem anhaltenden Gewinnwachstum sowie starken Forschungspipelines innerhalb der Branche.