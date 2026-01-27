Der Analyst Graham Parry von Citigroup hat am Dienstag die Abdeckung bei Novartis und Roche mit Kauf-Ratings wieder aufgenommen. Der Experte veranschlagt für Novartis ein Kursziel von 133 Franken; für Roche lautet das Preisziel 400 Franken. Insgesamt sei er der Pharmabranche gegenüber positiv eingestellt, hielt Parry in einer Kundennotiz fest. Er begründet dies mit dem anhaltenden Gewinnwachstum sowie starken Forschungspipelines innerhalb der Branche.
Mit Blick auf Roche schreibt der Citigroup-Analyst, dass die verbesserten Pipeline-Aussichten nach den jüngsten Forschungserfolgen Basis für seine Kauf-Einschätzung seien.
Novartis ist hingegen unter den insgesamt sechs aufgenommenen Bewertungen der Top Pick. Novartis habe zuletzt die eigenen Ziele stetig übertroffen und der Citigroup-Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern auch in Zukunft die eigene Zielsetzung mindestens erfüllen werde.
Gemäss AWP-Analyser stufen acht Analysten Roche mit «Kaufen», acht mit «Halten» und einer mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 331 Franken. Bei Novartis liegen sieben Empfehlungen «Kaufen» vor sowie elf «Halten» und zwei «Verkaufen» mit einem durchschnittlichen Kursziel von 110 Franken.
Forschungserfolg von Roche
Roche hat am Dienstag positive Ergebnisse zu seinem Forschungskandidaten gegen starkes Übergewicht veröffentlicht. In einer Phase-II-Studie verloren Teilnehmende, die über 48 Wochen einmal wöchentlich den Wirkstoff CT-388 erhielten, im Durchschnitt mehr als 20 Prozent ihres Körpergewichts, wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht. Ein Stillstand der Gewichtsabnahme wurde dabei nicht beobachtet.
Je höher die verabreichte Dosis, desto stärker fiel der Gewichtsverlust aus. Besonders deutlich waren die Effekte bei der höchsten getesteten Dosis: Fast alle Teilnehmenden nahmen mindestens fünf Prozent ihres Körpergewichts ab, rund die Hälfte sogar mehr als 20 Prozent, ein Viertel über 30 Prozent.
Zusätzlich profitierte laut Roche der Stoffwechsel: Bei knapp drei Vierteln der Studienteilnehmenden mit einer Vorstufe von Diabetes normalisierten sich die Blutzuckerwerte - und zwar deutlich mehr als in der Vergleichsgruppe ohne Wirkstoff.
(cash)