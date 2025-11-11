Dem Analysten der US-Investmentbank Jefferies reisst der Geduldsfaden. Mehr als zwei Jahre empfahl das Finanzinstitut die Clariant-Titel zum Kauf, bis schliesslich das Rating im Juni dieses Jahres auf «Halten» reduziert wurde. Nun wird die Einstufung erneut angepasst: Der Experte geht auf «Underperform» und rät damit zum Verkauf. Gleichzeitig stutzt er das Kursziel von 8,30 auf 5,70 Franken - es ist das Tiefste im Markt.