Nicht nur bei VAT Group, sondern auch bei Comet scheint für den Moment ein Grossteil des erwarteten Wachstums eingepreist zu sein. Comet wird zudem die mittelfristigen Wachstumsperspektiven bestätigen müssen und nicht noch einmal mit einer gesenkten Guidance aufwarten, um den aktuellen Kurs zu rechtfertigen. Aufschluss darüber gibt der Kapitalmarkttag am 13. November. An der Veranstaltung wird Comet über seine strategische Entwicklung und den Weg zu seinen Unternehmenszielen berichten.