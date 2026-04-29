Der UBS-Experte hebt zudem das positive «Book-to-Bill-Verhältnis» mit dem Faktor 1,6 hervor. Dies bedeutet, dass das Unternehmen deutlich schneller neue Aufträge generiert, als es die bestehenden Produkte abrechnet. Das Book-to-Bill-Verhältnis setzt das Volumen der neu eingegangenen Aufträge ins Verhältnis zum fakturierten Nettoumsatz einer definierten Periode. Ein Wert von über eins ist ein Wachstumsindikator, da der Auftragseingang den aktuellen Umsatz übersteigt. Fällt der Wert hingegen unter eins, signalisiert dies eine abschwächende Nachfrage.