Die Zürcher Kantonalbank ZKB geht in einem Marktkommentar von Ende Oktober davon aus, dass Swiss Life bei den Quartalsergebnissen vor allem Aussagen dazu macht, wie sich das Versicherungsvolumen im laufenden Geschäftsjahr entwickelt hat. Demnach geht die Bank von keinen grossen Überraschungen aus. Swiss Life sei gut in die neue Strategieperiode 2025 bis 2027 gestartet. «Auf dem jetzigen Kursniveau erachten wir die Swiss Life-Aktie als fair bewertet», schreibt die ZKB und bestätigt ihre Einstufung mit «Marktgewichten» und einem Kursziel 878,60 Franken.