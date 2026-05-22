Eine langfristige Trendwende ist das aber nicht. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sieht die Entwicklung daher nicht als Trendwende. «Ein paar gute Zahlen machen keinen Frühling», sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup der ​Nachrichtenagentur Reuters vor Wochenfrist. ​Kurzfristig profitierten zwar einige Unternehmen von Lageraufstockungen und ausbleibenden Importen aus Asien. Andere beobachteten jedoch Zurückhaltung bei Bestellungen, weil ⁠Kunden angesichts der unsicheren Lage abwarteten. Die Stimmung in den Unternehmen sei nach wie vor schlecht. Daran änderte auch die aktuelle ​Atempause nichts, da die strukturellen Standortprobleme ungelöst blieben.