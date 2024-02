«Der Diabetesmarkt ist nach wie vor gross und unzureichend durchdrungen. Der Trend ist so gross, dass selbst eine Verbesserung des Krankheitsverlaufs durch die Anti-Adipositas-Therapie die Chancen für Geräte zur kontinuierlichen Blutzuckermessung nicht schmälern wird, sondern sich sogar als Rückenwind erweisen könnte», so die Jefferies in einer Mitteilung an ihre Kunden. Das vorwärtsgerichtete KGV liegt bei diesem Wachstumswert aber bei hohen 87, was wohl viele defensiv ausgerichtete Anlegerinnen und Anleger abschreckt.