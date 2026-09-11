Die Aktie von SMG steigt am Freitag nach dem Handelstart 0,35 Prozent auf 29 Franken. Das ist der tiefste Stand seit vier Wochen. Ende August noch schoss die Aktie des Onlinemarktplatzes noch auf 32,60 Franken hoch und führte an diesem Tag zeitweise den SPI an. Grund dafür waren starke Halbjahreszahlen.
Die US-Investmentbank Stifel sieht nun aber neue Dynamik. In einer Branchenstudie empfiehlt sie die Aktie neu zum Kaufen und setzt das Kursziel auf 48,00 Franken. Das ergibt ein Steigerungspotenzial von etwas über 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.
In den nächsten Jahren dürfte die Gruppe gegenüber internationaler Konkurrenz aufholen, so die Begründung. «Wir bevorzugen Marktführer, deren Wachstum aus einer von ihnen kontrollierten Monetarisierungslücke resultiert, die durch entsprechende Technologieinvestitionen gestützt wird und deren Prognosen weiterhin steigen», aschreibtb Stifel in einer Studie vom Mittwoch.
Die SMG startete vor knapp einem Jahr an der Börse und notierte am ersten Handelstag bei 50 Franken. Seit Anfang Jahr bewegte sich die Aktie im Bereich zwischen 24,05 und 44,05 Franken. Die Swiss Marketplace Group betreibt hierzulande unter anderem die Plattformen Ricardo, Autoscout24 oder Immoscout24.
(cash)