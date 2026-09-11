Die Aktie von SMG steigt am Freitag nach dem Handelstart 0,35 Prozent auf 29 Franken. Das ist der tiefste Stand seit vier Wochen. Ende August noch schoss die Aktie des Onlinemarktplatzes noch auf 32,60 Franken hoch und führte an diesem Tag zeitweise den SPI an. Grund dafür waren starke Halbjahreszahlen.