Die Titel von Logitech ziehen am Dienstag im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 74,70 Franken an, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,5 Prozent nachgibt. Seit Jahresbeginn hat der Valor des Westschweizer Technologieunternehmens fünf Prozent an Wert verloren.