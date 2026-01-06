Die globale Liftsparte trete aufgrund der Erholung des chinesischen Bausektors in eine Phase strukturell höherer Margen ein, begründet der Analyst. Der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller setze erfolgreich Margeninitiativen um und sei auf Kurs, das mittelfristige EBIT-Margenziel von 13 Prozent zu erreichen. Für 2026 erwartet der Analyst eine positive Entwicklung im europäischen Wohnimmobilienmarkt und in den sich erholenden US-Büromärkten. In denen sei Schindler gut aufgestellt, so der Experte.