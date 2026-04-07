Der US-Investor Bill Ackman will den weltgrössten Musikkonzern Universal Music Group für rund 55,75 Milliarden Euro übernehmen. ‌Seine ⁠Investmentfirma Pershing Square habe am Dienstag ein entsprechendes unverbindliches Angebot unterbreitet, teilte ⁠sie mit. Die Offerte aus Barmitteln und Aktien bewerte Universal Music mit 30,40 ‌Euro je Aktie. Dies entspricht einem ‌Aufschlag von 78 Prozent auf den ​letzten Schlusskurs von 17,10 Euro. Universal Music Group (UMG), das grösste der drei Major-Label neben Sony Music und Warner Music, hat unter anderem Künstler wie Taylor Swift, BTS oder Billie Eilish unter ‌Vertrag.