Die Aktie der Airline legte daraufhin um 2,3 Prozent zu. ‌Castlelake hatte vorige Woche mitgeteilt, eine Übernahme zu einem ‌Preis von mehr als 403,23 Pence ​je Aktie zu erwägen. Eine formelle Offerte liegt jedoch noch nicht vor. Nach britischem Übernahmerecht hat die Firma bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder sich zurückzuziehen. Analysten zufolge machen die niedrige Bewertung, die Start- ‌und Landerechte an wichtigen Flughäfen und die stabile Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.