Der US-Finanzinvestor Castlelake prüft einem Medienbericht zufolge eine Partnerschaft mit der weltgrössten Reederei MSC für eine mögliche Übernahme des britischen Billigfliegers Easyjet. Dies berichtete die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Die Aktie der Airline legte daraufhin um 2,3 Prozent zu. Castlelake hatte vorige Woche mitgeteilt, eine Übernahme zu einem Preis von mehr als 403,23 Pence je Aktie zu erwägen. Eine formelle Offerte liegt jedoch noch nicht vor. Nach britischem Übernahmerecht hat die Firma bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder sich zurückzuziehen. Analysten zufolge machen die niedrige Bewertung, die Start- und Landerechte an wichtigen Flughäfen und die stabile Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.
MSC und Easyjet lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Von Castlelake war zunächst kein Kommentar zu erhalten.
Mit MSC als Partner wolle Castlelake die EU-Eigentumsregeln einhalten, sollte es bis zur Frist ein formelles Angebot geben, berichtete die Zeitung weiter. Bereits im Oktober hatte es Spekulationen über ein Interesse von MSC an Easyjet gegeben. Damals dementierte die Reederei. Ein Zusammengehen mit Easyjet würde es MSC zudem ermöglichen, die gesamte touristische Reisekette von Flügen bis zu Kreuzfahrtschiffen zu kontrollieren. Dies wäre ein ähnliches Modell wie beim deutschen Reisekonzern TUI.
Die in der Schweiz ansässige MSC wird vom Gründer und italienischen Milliardär Gianluigi Aponte als Group Chairman geführt und ist ein weltweit tätiger Konzern, der unter anderem Containerschifffahrt, Logistik und Kreuzfahrten umfasst. Easyjet betreibt seit 2019 auch ein eigenes Pauschalreisegeschäft, das einen wachsenden Anteil am Gewinn hat.
(Reuters)