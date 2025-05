Vail Resort kündigte 2023 an, in Crans-Montana innerhalb von fünf Jahren 30 Millionen Franken zu investieren. In diesem Jahr fliessen 4 Millionen Franken in die Beschneiung. Doch die neusten Transportanlagen am Berg sind rund zehn Jahre alt. Viele Lifte und Seilbahnen haben zwischen 30 und 60 Jahre auf dem Buckel. In der Branche reibt man sich die Augen. Der Tenor: Man hätte Vítek nicht mehr als einen symbolischen Franken bezahlen sollen. Denn der Investitionsbedarf im Skigebiet ist in den nächsten Jahren riesig.