Fed-Chef Powell hatte nach dem jüngsten Zinsbeschluss mitgeteilt, dass eine geldpolitische Lockerung bereits ein Thema gewesen sei, auch wenn man sich dagegen entschieden habe. «Hätte die US-Notenbank schon auf ihrer Sitzung am Mittwoch Kenntnis vom Arbeitsmarktbericht gehabt, wäre das Pendel sicherlich schon in Richtung Leitzinssenkung ausgeschlagen», meint Ökonom Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. So erscheine nun eine Leitzinssenkung auf der Gremiensitzung im September «als in Stein gemeisselt». Die Frage sei lediglich noch, wie stark diese ausfallen werde.