«Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich unerwartet robust. Und genau das schockt die Börsen. So viele neue Stellen in einem Monat wurden seit Januar nicht mehr geschaffen», sagte Thomas Altmann von QC Partners. Dabei fiel es auch nicht so sehr ins Gewicht, dass die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote im September auf dem Vormonatswert von 3,8 Prozent verharrte. Experten hatten einen Rückgang auf 3,7 Prozent erwartet. Die US-Zentralbank Federal Reserve bekämpft die hohe Inflation mit einer straffen geldpolitischen Linie. Sie will zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne den Wirtschaftsmotor abzuwürgen. Nach teils kräftigen Zinserhöhungen beliess die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz jüngst in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.