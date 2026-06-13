Allerdings sind noch ​Hürden zu überwinden: Insidern zufolge ​bereiten US-Bundesstaaten wie Kalifornien ​und New York eine Klage vor, um das ‌Vorhaben zu blockieren. Zudem muss die US-Kommunikationsbehörde FCC der geplanten Beteiligung ausländischer Investoren noch ​zustimmen, ​darunter Staatsfonds aus ⁠der Golfregion. Paramount zufolge ​sollen die ausländischen Investoren ⁠weder Stimmrechte erhalten noch redaktionellen Einfluss ‌nehmen können.