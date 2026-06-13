Das Geschäft werde den Wettbewerb voraussichtlich nicht beeinträchtigen, erklärte die Behörde am Freitag nach einer achtmonatigen Prüfung. Eine Zusammenlegung der Streamingdienste Paramount+ und HBO Max schaffe vielmehr ein stärkeres Gegengewicht zu grösseren Rivalen. Paramount erklärte, man wolle den Kauf nun so schnell wie möglich abschliessen.
Allerdings sind noch Hürden zu überwinden: Insidern zufolge bereiten US-Bundesstaaten wie Kalifornien und New York eine Klage vor, um das Vorhaben zu blockieren. Zudem muss die US-Kommunikationsbehörde FCC der geplanten Beteiligung ausländischer Investoren noch zustimmen, darunter Staatsfonds aus der Golfregion. Paramount zufolge sollen die ausländischen Investoren weder Stimmrechte erhalten noch redaktionellen Einfluss nehmen können.
(Reuters)