Das Geschäft werde den Wettbewerb voraussichtlich ‌nicht beeinträchtigen, erklärte die Behörde ‌am Freitag nach ​einer achtmonatigen Prüfung. Eine Zusammenlegung der Streamingdienste Paramount+ und HBO Max schaffe vielmehr ein stärkeres Gegengewicht zu grösseren Rivalen. Paramount ‌erklärte, man wolle den Kauf nun so schnell wie möglich abschliessen.

Allerdings sind noch ​Hürden zu überwinden: Insidern zufolge ​bereiten US-Bundesstaaten wie Kalifornien ​und New York eine Klage vor, um das ‌Vorhaben zu blockieren. Zudem muss die US-Kommunikationsbehörde FCC der geplanten Beteiligung ausländischer Investoren noch ​zustimmen, ​darunter Staatsfonds aus ⁠der Golfregion. Paramount zufolge ​sollen die ausländischen Investoren ⁠weder Stimmrechte erhalten noch redaktionellen Einfluss ‌nehmen können.

(Reuters)