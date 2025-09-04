Der von Präsident Donald Trump ernannte Pulte wirft Cook vor, bei Hypothekenanträgen mehrere Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, um möglicherweise niedrigere Zinssätze zu erhalten. Trump hatte Cook aufgrund dieser Anschuldigungen bereits entlassen, woraufhin sie Klage gegen die Abberufung einreichte. Ihr Anwalt warf dem Justizministerium nun vor, neue Rechtfertigungen für Trumps Vorgehen zu konstruieren.