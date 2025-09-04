Es seien Vorladungen für eine Anklagejury (Grand Jury) in den Bundesstaaten Georgia und Michigan ausgestellt worden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eingesehene Dokumente und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Untersuchung folge auf eine Strafanzeige des Leiters der Wohnungsfinanzierungsbehörde FHFA, William Pulte.
Der von Präsident Donald Trump ernannte Pulte wirft Cook vor, bei Hypothekenanträgen mehrere Immobilien als Hauptwohnsitz angegeben zu haben, um möglicherweise niedrigere Zinssätze zu erhalten. Trump hatte Cook aufgrund dieser Anschuldigungen bereits entlassen, woraufhin sie Klage gegen die Abberufung einreichte. Ihr Anwalt warf dem Justizministerium nun vor, neue Rechtfertigungen für Trumps Vorgehen zu konstruieren.
Der Fall hat an den Finanzmärkten Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed ausgelöst, da Trump von der Notenbank kräftige Zinssenkungen fordert. Ein Ausscheiden Cooks würde es ihm ermöglichen, einen vierten Posten im siebenköpfigen Direktorium zu besetzen. Der Rechtsstreit dürfte vor dem Obersten Gerichtshof landen.
(Reuters)