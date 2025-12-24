Die Freigabe der Epstein-Akten gehört zu den zentralen politischen Themen des Jahres ⁠in den USA. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat begonnen, die bislang vorliegenden Dokumente zu veröffentlichen. Damit kommt sie einem Gesetz nach, das der Kongress gegen Trumps ​Willen auch mit Stimmen von Republikanern verabschiedete. Es schrieb die ‌Freigabe aller Epstein-Dokumente bis zum 19. Dezember vor, ‍erlaubte jedoch teilweise Schwärzungen zum Schutz der Opfer. Die bisherigen Veröffentlichungen waren jedoch so stark geschwärzt, ​dass dies auch einige Republikaner verärgerte. Sie kämpfen bei den Kongresswahlen Anfang November um ihre knappen Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus.