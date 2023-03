Die in Kalifornien ansässige Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hatte bereits einen Tag nach Ankündigung der Übernahme der CS durch die UBS angekündigt, juristische Schritte zu prüfen. "Offenbar ist jetzt genug Fleisch am Knochen, um zuerst ein Verfahren gegen den Finma-Entscheid anzustrengen. Später könnte eine Klage gegen die Credit Suisse beziehungsweise ihre neue Besitzerin, die UBS, folgen", schrieb die NZZ am Freitag.