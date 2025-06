Dieser habe versucht, die Markteinführung von günstigen Nachahme-Versionen seines Verkaufsschlagers Pomalyst zu verhindern, hiess es in der am Dienstag bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klage. Hierzu habe die Tochterfirma Celgene unter anderem Scheinklagen eingereicht und einige Generika-Hersteller bezahlt, damit diese ihrerseits Klagen zur Anfechtung des Patents für das Krebsmedikament fallenlassen.