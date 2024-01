Wie die Nachrichtenagentur Reuters von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person am Samstag (Ortszeit) erfuhr, haben sich die Kongressfrauen und -männer auf eine sogenannte «Continuing Resolution» (CR) geeinigt, mit der die Regierung in zwei Tranchen bis zum 1. März und 8. März finanziert werden soll - und die somit auch zwei Fristen verlängert. Zuvor hatten amerikanische Medien wie die Online-Nachrichtenmagazine «Politico» und «Punchbowl» sowie der TV-Sender CNN über die Entscheidung des Kongresses berichtet. Den US-Medien zufolge wollen die Republikaner den Plan am Sonntagabend im Repräsentantenhaus vorlegen. Ein Sprecher des Mehrheitsführers der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, dass am Sonntag eine Mitteilung über das vereinbarte Übergangsgesetz online gestellt werden wird. Ein Vertreter des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme.