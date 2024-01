Als zweite Parlamentskammer verabschiedete das Repräsentantenhaus am Donnerstag das bereits vom Senat gebilligte Übergangsgesetz zur Zwischenfinanzierung des Regierungshaushalts. «Wir haben gute Nachrichten für Amerika. Es wird am Freitag keinen Stillstand geben», sagte der Mehrheitsführer des Senats von der demokratischen Partei, Chuck Schumer, am Donnerstag.