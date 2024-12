Ein Shutdown, in dem Teile des Verwaltungs- und Regierungsapparates des Bundes heruntergefahren werden, wurde damit am frühen Samstagmorgen abgewendet. Vor dem von den Demokraten kontrollierten Senat hatte in der Nacht zu Samstag das Repräsentantenhaus die Zwischenfinanzierung des Bundes bis zum 14. März genehmigt - nur 38 Minuten vor Ablauf der Frist für einen Shutdown um Mitternacht.