Die Airline mit Sitz in Chicago teilte am Dienstag nach Börsenschluss mit, dass sie für das laufende Vierteljahr einen bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 3,25 bis 4,25 Dollar erwartet. Der Mittelwert liegt bei 3,75 Dollar je Anteilschein. Analysten hatten bislang laut Daten von LSEG im Schnitt mit 3,93 Dollar gerechnet.