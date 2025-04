Die Daten zur US-Konjunktur seien zwar solide und die Lage auf dem Arbeitsmarkt gut, so die Einschätzung des Chefs des Fed-Bezirks Chicago. Aber die Einführung neuer Zölle, die Importe teurer machen, könne die Inflation wieder anheizen oder die Wirtschaft bremsen. Die US-Notenbank ist also in Sorge. Und zuletzt wurden Anleger immer wieder von Rezessionsängsten gepackt. Wo steht die US-Wirtschaft und wohin steuert sie unter Trump? Ein Überblick: