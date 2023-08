Diese legte im Frühjahr nicht ganz so stark zu wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent. In vorläufigen Zahlen war von 2,4 Prozent die Rede gewesen. Die US-Notenbank Fed möchte die noch immer hohe Inflation von zuletzt 3,2 Prozent eindämmen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Sie hat die geldpolitischen Zügel im Juli weiter angezogen und den Leitzins auf die Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehoben. Wie es im September weitergeht, ist noch unklar. Die Fed will sich bei der Entscheidung von den hereinkommenden Daten leiten lassen.