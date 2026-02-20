Die Zentralbank, die Vollbeschäftigung ​fördern und Preisstabilität sichern soll, strebt bei ​der Teuerungsrate einen Wert von ​2,0 Prozent an. Sie bezieht sich dabei auf ein Inflationsmass, das ‌auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den sogenannten PCE-Index. Er legte im Dezember zum Vorjahresmonat um 2,9 ​Prozent ​zu, wie das Handelsministerium bekanntgab. ⁠Experten hatten mit einem Wert von ​2,8 Prozent gerechnet. ⁠Die US-Notenbank hat ihren Leitzins zuletzt nach drei ‌Senkungsschritten in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten. Experten rechnen nicht ‌vor Juni mit einem weiteren Lockerungsschritt.