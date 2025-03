Viele Verbraucher erwähnten in der Befragung das hohe Mass an Unsicherheit in Bezug auf politische und andere wirtschaftliche Faktoren: «Häufige Schwankungen in der Wirtschaftspolitik erschweren es den Verbrauchern, für die Zukunft zu planen, unabhängig von den eigenen politischen Präferenzen», erläuterte Umfrage-Leiterin Joanne Hsu.