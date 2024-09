Die Inflationsrate in den USA war zuletzt spürbar auf 2,5 Prozent zurückgegangen, womit die US-Notenbank ihrem Ziel von zwei Prozent näher gekommen ist. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve am kommenden Mittwoch die Zinswende nach unten vollzieht. Bereits seit Juli 2023 liegt der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.