Das Konsumentenvertrauen in den USA hat sich im Februar ‌überraschend deutlich ⁠aufgehellt. Das Barometer für die ⁠Konsumlaune stieg um 2,2 Punkte auf 91,2 Zähler, ‌wie das Conference Board ‌am Dienstag mitteilte. Von ​Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Index von 87,0 Punkten erwartet. Allerdings wurde das Barometer für Januar auch kräftig ‌nach oben revidiert - von 84,5 auf 89,0.

«Das Vertrauen erholte sich im Februar ​nach dem Rückgang im Januar leicht, ​da sich die ​pessimistischen Zukunftserwartungen der Verbraucher etwas abschwächten», sagte Dana ‌Peterson, Chefökonomin des Conference Board. «Vier von fünf Komponenten des Index legten zu.» Dennoch bleibe ​der ​Wert deutlich ⁠unter dem Vierjahreshoch vom November ​2024 mit 112,8 ⁠Punkten. «Die Antworten der Verbraucher zu den ‌wirtschaftsrelevanten Faktoren tendierten weiter eher zu Pessimismus», betonte Peterson. 

