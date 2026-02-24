Das Konsumentenvertrauen in den USA hat sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Das Barometer für die Konsumlaune stieg um 2,2 Punkte auf 91,2 Zähler, wie das Conference Board am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Index von 87,0 Punkten erwartet. Allerdings wurde das Barometer für Januar auch kräftig nach oben revidiert - von 84,5 auf 89,0.
«Das Vertrauen erholte sich im Februar nach dem Rückgang im Januar leicht, da sich die pessimistischen Zukunftserwartungen der Verbraucher etwas abschwächten», sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Board. «Vier von fünf Komponenten des Index legten zu.» Dennoch bleibe der Wert deutlich unter dem Vierjahreshoch vom November 2024 mit 112,8 Punkten. «Die Antworten der Verbraucher zu den wirtschaftsrelevanten Faktoren tendierten weiter eher zu Pessimismus», betonte Peterson.
(Reuters)