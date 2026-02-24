Das Konsumentenvertrauen in den USA hat sich im Februar ‌überraschend deutlich ⁠aufgehellt. Das Barometer für die ⁠Konsumlaune stieg um 2,2 Punkte auf 91,2 Zähler, ‌wie das Conference Board ‌am Dienstag mitteilte. Von ​Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Index von 87,0 Punkten erwartet. Allerdings wurde das Barometer für Januar auch kräftig ‌nach oben revidiert - von 84,5 auf 89,0.