Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten einen Rückgang auf 92,0 Punkte ‌erwartet. «Das Verbrauchervertrauen gab im Mai leicht nach, da sich die inflationsbedingten Auswirkungen des Kriegs ​im Nahen Osten verstärkt ​haben», sagte Dana ​Peterson, Chefökonomin des Conference Board. Denn die ‌Menschen rechneten für die nächsten zwölf Monate weiter mit einer hohen Inflation.